Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь 1 25.09.2025, 20:50

2,604

На случай «закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств».

Польша вновь призвала своих граждан, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну. Такая рекомендация содержится в сообщении посольства Польши в Беларуси об открытии границы с 25 сентября.

«Посольство вновь заявляет, что в связи с обострением ситуации, продолжающейся в регионе войной и неоднократными произвольными арестами граждан Польши МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что «в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной».

Находящихся в Беларуси граждан Польши призывают незамедлительно покинуть территорию страны, «используя доступные коммерческие и частные средства».

Напомним, Польша ночью 25 сентября возобновила движение через границу с Беларусью, которая оставалась закрытой почти две недели. В том числе заработал пассажирский погранпереход «Брест — Тересполь».

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в случае обострения обстановки на границе с Беларусью правительство страны «без колебаний» вновь закроет погранпереходы.

Граница была закрыта 12 сентября в связи с «растущим числом провокаций со стороны России и Беларуси» и совместными военными учениями «Запад-2025».

