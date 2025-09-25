Rheinmetall построит в Латвии завод по производству снарядов 25.09.2025, 21:15

Старт строительства запланирован на весну 2026 года.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Латвии завод по производству артиллерийских снарядов. Старт строительства запланирован на весну 2026 года.

Об этом сообщает сайт компании.

«Компания Rheinmetall продолжает расширять свои мощности по производству боеприпасов и сейчас планирует построить в Латвии современное предприятие по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм», - рассказали в пресс-службе Rheinmetall.

Меморандум о взаимопонимании с представителями Rheinmetall уже был подписан премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Завод будет эксплуатироваться на 51% Rheinmetall и на 49% Латвийской государственной оборонной корпорацией.

Согласно проекту, старт строительства запланирован на весну 2026 года, а уже через год должно начаться производство боеприпасов. Произведенные снаряды будут поставляться вооруженным силам Латвии, а также странам-партнерам.

