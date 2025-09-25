закрыть
25 сентября 2025, четверг, 22:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венгерские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтийским морем

2
  • 25.09.2025, 21:37
  • 1,990
Венгерские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтийским морем

Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели вблизи воздушного пространства Латвии.

В четверг, 25 сентября, два венгерских истребителя Gripen перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем.

Об этом сообщает Командование воздушных сил НАТО в соцсети Х.

Как сообщили в командовании, российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.

На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.

«Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга», - отметили в командовании.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров