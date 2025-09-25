«За эти деньги можно купить машину» 1 25.09.2025, 22:00

Свадьба за $20 тысяч вызвала бурю обсуждений и осуждений.

Девушка из Гродно рассказала, сколько стоила ее свадьба в 2025 году. Цифра оказалась настолько большой, что новость мгновенно разделила комментаторов на тех, кто восхищался таким размахом, и тех, кто возмущался такими расходами, отметило издание «Першы».

В ролике в тиктоке девушка подробно расписала все расходы — получилось почти 20 тысяч долларов.

Вот основные расходы: площадка обошлась в 1400 долларов, декор — в 2302 доллара, а свет, экран, пиротехника и «тяжелый дым» — в 1407 долларов. Самый большой кусок бюджета ушел на банкет для 60 гостей — 3335 долларов.

Алкоголь и напитки на два дня праздника стоили 1300 долларов, на кенди-бар ушло 150 долларов, каравай обошелся всего в 6 долларов, а питание подрядчиков — в 125 долларов.

Отдельно девушка подсчитала гонорары специалистов: организатор и координатор — 700 долларов, ведущий и диджей вместе с оборудованием — 1180 долларов, доплата за ведение церемонии — 50 долларов, интервью с гостями — 200 долларов, видеограф — 800 долларов, фотограф — 700 долларов.

На официальные формальности ушло немного: ЗАГС — 28 долларов, кольца — 950 долларов, венчание и пожертвование церкви — 115 долларов. Отель для жениха и невесты — 160 долларов. Свадебный торт стоил 250 долларов, танец — 130 долларов, образ жениха — 501 доллар, образ невесты — 2235 долларов. На второй день арендовали усадьбу с баней и спальными местами за 500 долларов.

В комментариях подписчики не сдерживались. Одни писали:

«Красиво жить не запретишь» или «Выглядит как мечта».

Другие считали, что деньги можно было пустить на более практичные вещи:

«Можно купить машину», «Лучше бы в жилье вложили», «Лучше бы путешествие».

Были и те, кто шутит: «И все это ради родственников, которые подарили по сто рублей в конверте». Девушку спрашивали, окупилась ли свадьба и кем работает жених, если сумели собрать такую сумму. Но секрет она не раскрыла, отметив только, что муж работает в строительстве.

Находились и те, кто поддерживал выбор пары:

«Кто бы что ни писал, но большинство девушек мечтают о такой свадьбе (просто не всем хватает финансов)».

Другие добавляли:

«Меня очень смешит, как люди в комментах считают чужие деньги вместо того, чтобы просто порадоваться за молодых».

В итоге свадьба стала не только семейным праздником, но и темой для горячих интернет-дискуссий. Одни увидели в этом бессмысленные затраты, другие — осуществление мечты.

