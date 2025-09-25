Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России 1 25.09.2025, 22:27

Фридрих Мерц

На закупку вооружения.

Евросоюз должен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает The Financial Times.

Он считает, что кредит нужно использовать исключительно на закупку военной техники для Украины, а не на покрытие расходов общего бюджета страны. Кроме этого, правительства ЕС должны принимать решения о закупках совместно с Киевом, отметил канцлер. По словам Мерца, средства могли бы обеспечить «военную устойчивость Украины на несколько лет».

«Этот кредит будет возвращен только после того, как Россия выплатит компенсацию Украине за ущерб», — добавил канцлер.

Согласно предложению Мерца, кредит сначала должны гарантировать государства — члены ЕС, а затем его обеспечат деньгами из следующего долгосрочного бюджета союза в 2028 году. Этот механизм должно одобрить подавляющее большинство стран — членов, уточнил он, предполагая, что противники этого шага, такие как Венгрия, могут наложить вето.

Такой шаг, по словам канцлера, позволит «усадить» Владимира Путина за стол переговоров.

Идею предоставления Киеву «репарационного кредита», основанного на средствах замороженных российских активов, предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале сентября. Механизм «предполагает замену российских активов бескупонными облигациями, выпущенными Европейской комиссией», с гарантиями или от всех стран союза, или от желающих участвовать.

По данным Reuters, Украина может получить от Евросоюза до €130 млрд в рамках «репарационного кредита». Окончательный размер займа определят после оценки Международным валютным фондом (МВФ) финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com