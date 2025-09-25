Украина и ЕС продлили «транспортный безвиз» 25.09.2025, 22:54

Почему это важно.

Украина и Еврокомиссия договорились о пролонгации соглашения по либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев. Об этом 25 сентября сообщается в Facebook Минразвития общин и территорий Украины.

Таким образом «транспортный безвиз» будет действовать как минимум до марта 2027 года.

Это означает, что украинские перевозчики и перевозчики Европейского Союза и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях для выполнения двусторонних и транзитных перевозок, рассказали в ведомстве.

Как указали в Минразвития, пролонгация соглашения важна, поскольку:

автомобильный транспорт обеспечивает львиную долю экспорта и импорта;

за время действия соглашения товарооборот автомобильным транспортом вырос на десятки процентных пунктов;

«транспортный безвиз» гарантирует стабильность логистики и развитие украинского бизнеса.

По словам вице-премьера по восстановлению – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, за время действия «транспортного безвиза» удельный вес торговли Украины и ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%.

«И это прямое положительное влияние наших договоренностей на экономику обеих сторон», – добавил Кулеба.

Продление соглашения было поддержано большинством стран-членов ЕС, проинформировали в Минразвития.

«Пролонгация соглашения не предусматривает введение обновленных правил его выполнения. По-прежнему перевозчики из Украины и стран ЕС должны соблюдать нормы либерализации перевозок. В частности, речь идет о маркировке грузовиков, наличии лицензии и документов на груз», – сказано в сообщении.

Украина в рамках продления соглашения о либерализации обязалась и дальше внедрять регулирование в сфере автомобильного транспорта, что соответствует евроинтеграционным обязательствам. Так, до конца 2026 года Украина должна имплементировать ключевые положения о деловой репутации компаний, использовании смарт-тахографов, обучении менеджеров-управителей транспортных компаний.

После 1 июля 2026 года новые зарегистрированные в Украине грузовики должны быть оборудованы смарт-тахографами, отметили в Минразвития.

