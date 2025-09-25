Украина и ЕС продлили «транспортный безвиз»
Почему это важно.
Украина и Еврокомиссия договорились о пролонгации соглашения по либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев. Об этом 25 сентября сообщается в Facebook Минразвития общин и территорий Украины.
Таким образом «транспортный безвиз» будет действовать как минимум до марта 2027 года.
Это означает, что украинские перевозчики и перевозчики Европейского Союза и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях для выполнения двусторонних и транзитных перевозок, рассказали в ведомстве.
Как указали в Минразвития, пролонгация соглашения важна, поскольку:
автомобильный транспорт обеспечивает львиную долю экспорта и импорта;
за время действия соглашения товарооборот автомобильным транспортом вырос на десятки процентных пунктов;
«транспортный безвиз» гарантирует стабильность логистики и развитие украинского бизнеса.
По словам вице-премьера по восстановлению – министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, за время действия «транспортного безвиза» удельный вес торговли Украины и ЕС автомобильным транспортом вырос почти на 55%.
«И это прямое положительное влияние наших договоренностей на экономику обеих сторон», – добавил Кулеба.
Продление соглашения было поддержано большинством стран-членов ЕС, проинформировали в Минразвития.
«Пролонгация соглашения не предусматривает введение обновленных правил его выполнения. По-прежнему перевозчики из Украины и стран ЕС должны соблюдать нормы либерализации перевозок. В частности, речь идет о маркировке грузовиков, наличии лицензии и документов на груз», – сказано в сообщении.
Украина в рамках продления соглашения о либерализации обязалась и дальше внедрять регулирование в сфере автомобильного транспорта, что соответствует евроинтеграционным обязательствам. Так, до конца 2026 года Украина должна имплементировать ключевые положения о деловой репутации компаний, использовании смарт-тахографов, обучении менеджеров-управителей транспортных компаний.
После 1 июля 2026 года новые зарегистрированные в Украине грузовики должны быть оборудованы смарт-тахографами, отметили в Минразвития.