26 сентября 2025, пятница, 4:13
В США семья нашла алмаз во время прогулки в парке

  • 26.09.2025, 5:52
В США семья нашла алмаз во время прогулки в парке

Вес алмаза – 2,79 карата.

Посетители государственного парка «Кратер алмазов» в Арканзасе совершили впечатляющую находку — коричневый алмаз весом 2,79 карата, пишет Fox News.

Семья Рэйни Мэдисон приехала в штат Арканзас, чтобы отпраздновать день рождения племянника Уильяма. Во время поездки они решили посетить знаменитый парк в Мерфрисборо, где любой желающий может попробовать себя в роли искателя сокровищ. Приготовления к поискам были более чем скромными: семья приобрела недорогой набор для копания и просеивания песка.

Выбрав участок для раскопок на северной стороне алмазной зоны, они принялись за работу. После того как было выкопано несколько ведер земли, Рэйни заметила в сите необычный блестящий камень продолговатой формы.

Сотрудники парка подтвердили, что находка является подлинным коричневым алмазом. По словам эксперта Эммы О'Нил, такой цвет возникает из-за пластической деформации — процесса, который создает структурные дефекты в кристалле, заставляющие его отражать свет особым образом.

Мэдисон решила назвать алмаз «Бриллиант Уильяма» в честь племянника, чей день рождения они праздновали. Точная стоимость найденного камня не разглашается, так как она зависит от последующей огранки и оценки.

