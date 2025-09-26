Дроны в третий раз парализовали аэропорт Ольборг в Дании 1 26.09.2025, 7:49

Полиция Копенгагена получила сотни звонков от местных жителей, которые сообщали о замеченных в небе дронах.

Аэропорт Ольборг в Дании временно закрыли вечером 25 сентября из-за очередного обнаружения неизвестных дронов в воздушном пространстве.

Об этом сообщает Flightradar24 и датский телеканал TV 2.

Официальные представители аэропорта заявили, что безопасность пассажиров и персонала остается приоритетом, поэтому любые попытки проникновения дронов в зону полетов воспринимаются максимально серьезно.

Таким образом рейс KL1289 вернулся в Амстердам, а SK1225 из Копенгагена был отменен.

«Мы закрыли пространство в 23:40. В течение всего дня мы работали там в усиленном составе, и именно наш сотрудник обратил внимание на подозрительный объект», - пояснил дежурный полиции Северной Ютландии Кристиан Тилстед.

В полиции Копенгагена сообщили, что получили сотни звонков от местных жителей, которые также сообщали о замеченных в небе дронах.

Дежурный офицер Йеспер Франдсен подчеркнул, что все сигналы проверяют, хотя и признает, что после громкого освещения в СМИ количество обращений значительно возросло. По его словам, свидетелей подробно расспрашивают, чтобы отличить настоящий беспилотник от самолета или даже яркой звезды.

Правоохранители также призывают очевидцев фиксировать подозрительные объекты на видео и присылать записи для дальнейшей проверки.

Кстати, за последний месяц это уже третий случай, когда неизвестные беспилотники стали причиной ограничения движения в аэропорту Ольборг. Власти Дании подчеркивают, что ведут расследование для установления источника дронов и их владельцев.

Аэропорт Ольборг пока возобновил работу, однако власти оставляют возможность временного закрытия на случай повторного нарушения воздушного пространства.

Эксперты отмечают, что появление дронов возле гражданских аэропортов является серьезной угрозой авиационной безопасности. Подобные случаи уже приводили к задержкам рейсов и даже аварийным ситуациям в других странах Европы.

