В Дубае задержали «румынского Пригожина» 26.09.2025, 7:58

3,062

Горациу Потра

За попытку госпереворота и связи с Россией.

В Дубае задержали Горациу Потру. Он был наемником на охранником ультраправого пророссийского кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на слова министра юстиции Румынии Раду Маринеску на телеканале Digi24.

Министр заявил, что Румыния ждет официального подтверждения от властей Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы продолжить процедуру экстрадиции.

В конце февраля были выданы ордера на арест Потры, его сына и родственника заочно за попытку совершения действий против конституционного строя страны.

Как отмечается в 327-страничном обвинительном заключении Генрокуратуры, на который ссылаются журналисты ВВС, румынские наемники, которые имеют боевой опыт в странах Африки, собирались устроить так называемую «вторую революцию», чтобы привести к власти Келина Джорджеску.

В обвинительном акте приведены детали встреч и переписки между участниками заговора и Джорджеску в декабре 2024 года. Описывается активное участие России в онлайн-продвижении кандидатуры Джорджеску накануне президентских выборов.

Участие Джорджеску в выборах

Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в ноябре 2024 года, набрав 23% голосов. Однако перед вторым туром Конституционный суд страны отменил выборы из-за российского вмешательства.

Власти Румынии заподозрили его в накрутке голосов через TikTok, а также в том, что за этим может стоять Россия.

Против людей, связанных с Джорджеску, начали расследование. В его рамках были проведены обыски, во время которых у Горациу Потру нашли оружие, патроны, золотые слитки весом 25 кг и огромные суммы наличных в разных валютах.

Местные медиа называют Горациу Потру «румынским Пригожиным» за участие в наемных операциях в Африке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com