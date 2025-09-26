Трамп вводит 100% тариф на лекарства из-за рубежа 6 26.09.2025, 8:02

Ограничения вступят в силу уже 1 октября.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых масштабных тарифов, среди которых - 100% пошлина на все запатентованные и брендированные лекарственные средства, импортируемые в страну.

Об этом сообщает Вloomberg.

Ограничения вступят в силу уже 1 октября 2025 года.

Вместе с тем, Трамп уточнил в соцсетях, что тарифы не будут распространяться на те фармизделия, для которых уже возведены или ведется возведение производственных мощностей на территории США.

Таким образом, Белый дом хочет заставить транснациональные корпорации переносить производство лекарств из Европы и Азии в Америку.

Кроме того, фармацевтические компании также получили ультиматум: до конца сентября они должны добровольно снизить цены для правительства США до уровня, соответствующего самым низким международным показателям.

Новость о данном нововведении уже вызвала падение азиатских бирж и особенно сильно ударила по акциям фармацевтических компаний в Японии, Австралии и Южной Корее.

Кто под ударом

Производители лекарств, которые до сих пор не перенесли производство в США. Например, действующие вещества для препаратов Ozempic и Wegovy (Novo Nordisk) изготавливают в Дании, а важные этапы производства препарата Mounjaro (Eli Lilly) - в Ирландии.

Johnson & Johnson производит иммунный препарат Stelara в Швейцарии, а противораковый Darzalex - в Дании.

ВгіѕтоІ-Myers Squibb производит Opdivo преимущественно в Ирландии и Швейцарии.

Novartis поставляет Cosentyx и Entresto из Швейцарии.

Таким компаниям придется доказывать, что они реально строят заводы в США, иначе их лекарства могут сразу подорожать вдвое.

Кто в безопасности

Многие фармгиганты последние месяцы активно инвестируют в производство в США. Так, Novo Nordisk уже строит завод в Северной Каролине, а Eli Lilly объявила о создании четырех производственных площадок.

Юридический механизм

Трамп использует статью 232 Закона о расширении торговли, которая позволяет вводить тарифы без решения Конгресса, если импорт признан угрозой для нацбезопасности. Ранее этот инструмент применялся в отношении стали, алюминия и автомобилей.

Ожидается, что в ближайшие недели США введут дополнительные пошлины на импорт полупроводников, критических минералов, робототехники и медицинского оборудования.

А уже со следующей недели США вводят 25% пошлину на импорт тяжелых грузовиков, 50% - на кухонные шкафы и мебель для ванных комнат, а также 30% - на мягкую мебель.

