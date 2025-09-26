Ученые обнаружили новую неожиданную пользу кофе 3 26.09.2025, 8:56

2,440

О которой мало кто догадывается.

Новое исследование показало, что кофеин может помогать людям дольше работать над сложными или неразрешимыми задачами, особенно если они недавно испытали стресс.

Работа опубликована в журнале PsyPost.

Кофеин давно известен как стимулятор внимания и бдительности. Ранее исследования на животных показывали, что он уменьшает «бездвижение» во время поведенческих тестов, традиционно используемых для оценки активности антидепрессантов. Теперь ученые проверили, наблюдается ли подобный эффект у людей.

В серии экспериментов приняло участие 329 студентов колледжа Амхерст. Участники получали жевательные резинки с кофеином (40–100 мг) или без него и выполняли задачи, где часть объектов была неразрешима. Исследование измеряло, как долго люди продолжают пробы после того, как решили доступные части задач.

Кофеин в дозе 100 мг увеличил настойчивость в задании со скрытыми объектами: время, затраченное на поиск, выросло с 38% до 52%.

Эффект кофеина на упорство усиливался в стрессовых условиях: участники, прошедшие социально оцениваемый холодовой тест, работали дольше и эффективнее.

В нестрессовых условиях кофеин незначительно снижал настойчивость.

Исследователи подчеркивают, что настойчивость – сложное поведение, на которое влияют психологические и физиологические процессы, включая нейромедиаторы (дофамин, норадреналин, аденозин) и гормоны стресса (кортизол).

«Кофеин может повышать способность активно справляться со стрессом и не сдаваться перед трудностями», - отметила автор исследования Сара Тарджен. Она добавляет, что необходимы дальнейшие эксперименты, чтобы проверить влияние кофеина на другие типы задач и долгосрочные проекты.

