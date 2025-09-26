закрыть
Рыженков бредил в ООН «теорией заговора» от Лукашенко

11
  • 26.09.2025, 9:22
  • 5,282
Рыженков бредил в ООН «теорией заговора» от Лукашенко
Максим Рыженков

Лукашенковский министр пугал «Терминатором» и восстанием искусственного интеллекта.

Коллективный Запад создает «силиконовый занавес» в области искусственного интеллекта (ИИ). Такое заявление сделал министр иностранных дел Максим Рыженков 25 сентября на дебатах в Совете Безопасности ООН.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства обратил внимание присутствующих, что «ни дня не проходит без заголовков в прессе об очередном прорыве в использовании искусственного интеллекта».

— Прогресс в этой области открывает до сих пор немыслимые перспективы развития практически по всем направлениям человеческой жизнедеятельности: в борьбе с изменением климата, голодом, неизлечимыми болезнями и так далее. Однако не все так радужно и обещающе, поскольку искусственный интеллект — это как пресловутый меч о двух концах, — отметил Максим Рыженков.

При этом министр обвинил «так называемый коллективный Запад» в попытках «исключить остальные страны из процессов развития и освоения искусственного интеллекта, полагая, что эта технология позволит ему обеспечить свое военное и экономическое превосходство».

— По сути, в этой области создается новый занавес — на сей раз не идеологический, а технологический — «силиконовый», который должен разделить Запад и другой мир — Глобальное Большинство — и вернуть страны Глобального Большинства в новый неоколониализм. Убеждены, что это путь в никуда, если не в пропасть для всего человечества, — заявил глава МИД.

Максим Рыженков также затронул тему применения ИИ в военной области.

— Неутихающие вооруженные конфликты способствуют опережающему развитию военных технологий. Современные конфликты — это войны беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и смертоносных автономных систем вооружения, которые могут обладать самообучающейся функцией, свойственной искусственному интеллекту. Есть реальный риск, что алгоритмы искусственного интеллекта в системах вооружения на определенном этапе станут самостоятельно принимать решения, — рассказал спикер.

Он напомнил, что «на этот счет снято немало технотриллеров».

— От «Военных игр», когда компьютерная игра чуть не приводит к запуску ядерных ракет, до «Терминатора», когда система «Скайнет» решает уничтожить человечество, — отметил Рыженков.

В этом контексте глава МИД напомнил о заявлении Александра Лукашенко, который выразил опасение, что искусственный интеллект «может погубить человечество, если выпустить его из-под контроля».

— Это все подводит нас к ключевому вопросу — искусственный интеллект должен быть подконтрольным человеку, — отметил Рыженков.

