Европа запускает производство Patriot 26.09.2025, 9:36

2,606

Чтобы сократить зависимость от США.

Европейский производитель ракет MBDA может расширить производство ракет Patriot на новом заводе в Германии. Компания также готова производить пусковые установки Patriot.

Об этом заявил управляющий директор немецкого подразделения компании Томас Готтшильд, сообщает Reuters.

Patriot, разработанный американской оборонной компанией Raytheon, остается одним из самых современных комплексов ПВО, несмотря на то что находится на вооружении с 1980-х годов.

Эти ракеты активно использует Украина для защиты от российских атак, а также закупают страны Запада, наращивающие свои арсеналы.

Контракт и сроки запуска

В 2024 году Германия, Нидерланды и Испания подписали контракт на 5,1 млрд для закупки до 1000 ракет у совместного предприятия Raytheon и MBDA.

Строительство завода в Баварии должно удвоить мировые мощности по производству модернизированных ракет PAC 2, предназначенных для перехвата тактических баллистических целей.

«Мы идем по графику. Планируем начать производство в конце 2026 года и обеспечить первые поставки в начале 2027 года», - сказал Готтшильд.

Он не уточнил мощность завода, сославшись на вопросы безопасности, но отметил, что предприятие сможет справиться с дополнительными заказами.

Возможность выпуска пусковых установок

Готтшильд заявил, что MBDA имеет техническую компетенцию для производства пусковых установок Patriot. Ранее компания занималась их техническим обслуживанием и ремонтом.

«Мы можем это сделать. Это лишь вопрос промышленного сотрудничества между нами и Raytheon - и пожеланий заказчика, будь то бундесвер или другие клиенты», - отметил он.

Новая дальнобойная ракета

MBDA также рассматривает участие в проекте разработки ракеты «deep precision strike» с дальностью более 2000 км. Эта инициатива была объявлена Великобританией и Германией в мае, однако сроки старта проекта пока не определены.

«Независимо от сроков, важно как можно скорее перейти к конкретным шагам», - подчеркнул Готтшильд.

Война в Украине показала зависимость Европы от американских дальнобойных вооружений и подтолкнула к созданию собственных систем.

Борьба с дронами

Параллельно MBDA разрабатывает более компактные ракеты для перехвата низколетящих дронов, подобных российским беспилотникам, которые недавно вторгались в польское воздушное пространство.

Компания рассчитывает подписать контракт с правительством Германии на разработку концепции ракеты DefendAir до конца года.

DefendAir с дальностью более пяти километров основана на технологиях MBDA, используемых в системе Enforcer. Она должна дополнить 30-мм пушку в системе ближней ПВО Skyranger, разработанной Rheinmetall.

