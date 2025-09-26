Юрий Луканов: Жизнь Натальи Радиной похожа на приключенческий роман 26.09.2025, 10:58

Юрий Луканов

Украинский журналист рассказал, почему стоит прочитать новую книгу Юрия Фельштинского о Беларуси.

Украинский журналист, известный военный корреспондент, бывший глава Независимого медиа-профсоюза Украины Юрий Луканов прокомментировал выход новой книги американского историка и писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора», главной героиней которой стала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина:

— Это женщина, которой я восхищаюсь. Я отношу ее к типу женщин-амазонок. С несгибаемым характером. Это женщина, которую не нужно защищать, она сама кого угодно защитит.

Я познакомился с ней в Хельсинки в 2016 году во время Всемирного дня свободы прессы. Она невысокая, миниатюрная. Когда мы начали общаться, я просто офигел. Ее жизнь (по крайней мере часть ее) похожа на приключенческий роман. Правда, когда такие вещи происходят в реальности, понимаешь, что эти головокружительные приключения могли стоить ей либо жизни, либо очень длительного лишения свободы. Она и в тюрьме сидела, и нелегально пересекала границу.

Сейчас Наталья редактирует сайт «Хартия’97», редакция которого находится в Польше. Но сайт посвящен проблемам Беларуси. Она уже лет 15 не была дома. Если вдруг приедет, ее посадят.

К режиму Лукашенко Наталья относится без каких-либо иллюзий, очень категорична в своих оценках. Когда-то я назвал Лукашенко «батька». Она сказала мне, что если еще раз это увидит — прекратит со мной общаться. Мне пришлось оправдываться и объяснять, что у нас его так называют с сарказмом.

Я думаю: если бы все белорусы, или хотя бы значительная их часть, в 2020 году имели такой же взгляд и характер, как у Натальи, то Лукашенко бы не удержался. К сожалению, они хотели чего угодно — только не Майдан. Поплатились за свои иллюзии.

Книгу я пока не читал. Но хочу верить, что там отражен именно тот взгляд Натальи на режим в Беларуси, который я описал. И уверен, что эта книга поспособствует отрезвлению белорусов, осознанию того, что без борьбы никакой диктатор сам не уйдет.

Кому интересно — мое интервью с ней в 2016 году.

Я искренне рад за нее. Она заслуживает эту книгу.

Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» на русском языке можно на следующих площадках:

babook.org

bukinist.de

amazon.de

thalia.de

amzn.eu

