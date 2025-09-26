В Беларуси утвердили график ЦТ на 2026 год 26.09.2025, 9:57

Названы основные и резервные даты.

Уже в сентябре стали известны даты проведения централизованного тестирования в 2026 году. Министерство образования постановлением от 17 сентября 2025 года №166 утвердило график проведения ЦТ. Экзамены по предметам будут проходить с 26 мая по 5 июня.

Основные даты ЦТ

29 мая — белорусский и русский языки;

26 мая, 5 июня — обществоведение, химия, физика, история Беларуси в контексте всемирной истории;

26 мая, 2 июня — математика, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).

Резервные дни для ЦТ

18 июня — тестирование по всем предметам;

20 июня — тестирование по всем предметам, кроме белорусского и русского языков;

22 июня — повторное тестирование по белорусскому и русскому языкам.

Начало всех экзаменов, включая резервные дни, в 11:00.

Регистрация

Пункты регистрации будут работать с 9:00 до 19:00 в будние дни, а в субботу (11 и 18 апреля) — с 9:00 до 18:00.

Регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни будет открыта с 8 по 11 июня.

Выдача сертификатов

Сертификаты централизованного тестирования можно будет получить с 1 июля 2026 года.

Организация пунктов тестирования

Документом утвержден перечень из 40 учреждений образования, определенных пунктами проведения тестирования и регистрации. Эти учреждения расположены в крупных районных и областных центрах, а также в столице. Для регистрации и прохождения ЦТ в резервные дни определено 6 вузов, по одному в каждой из областей.

Также в постановлении прописана инструкция, регламентирующая требования к организации пунктов регистрации, а также аудиторий (помещений) для проведения ЦТ. Распределение абитуриентов по аудиториям будет происходить на основе случайного выбора.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com