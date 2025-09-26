Украинские партизаны добрались до Сибири
Разведали НПЗ и передали данные ВСУ.
Агенты партизанского движения «Атеш» провели разведку Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ).
Об этом сообщает «Атеш» в Telegram.
«Движение «Атеш» добралось до Сибири, где провело разведку Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ)», - говорится в сообщении партизанского движения.
Это стратегически важный объект, который является ключевым поставщиком оптического оборудования для российской армии и других силовых структур.
Что производит завод?
Это предприятие производит и поставляет дневные и ночные прицелы, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы. Такая оптика активно используется оккупантами на всех направлениях фронта, включая танки, бронемашины, снайперское и штурмовое оружие. Сейчас на заводе действует повышенная охрана, что свидетельствует о его важности военного комплекса России.
Собранные данные о системе безопасности, логистике и режиме работы НПЗ уже имеют Силы обороны Украины.