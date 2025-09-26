закрыть
26 сентября 2025, пятница, 10:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские партизаны добрались до Сибири

  • 26.09.2025, 10:32
  • 1,080
Украинские партизаны добрались до Сибири

Разведали НПЗ и передали данные ВСУ.

Агенты партизанского движения «Атеш» провели разведку Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ).

Об этом сообщает «Атеш» в Telegram.

«Движение «Атеш» добралось до Сибири, где провело разведку Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ)», - говорится в сообщении партизанского движения.

Это стратегически важный объект, который является ключевым поставщиком оптического оборудования для российской армии и других силовых структур.

Что производит завод?

Это предприятие производит и поставляет дневные и ночные прицелы, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы. Такая оптика активно используется оккупантами на всех направлениях фронта, включая танки, бронемашины, снайперское и штурмовое оружие. Сейчас на заводе действует повышенная охрана, что свидетельствует о его важности военного комплекса России.

Собранные данные о системе безопасности, логистике и режиме работы НПЗ уже имеют Силы обороны Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров