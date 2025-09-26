Украинские партизаны добрались до Сибири 26.09.2025, 10:32

Разведали НПЗ и передали данные ВСУ.

Агенты партизанского движения «Атеш» провели разведку Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ).

Об этом сообщает «Атеш» в Telegram.

«Движение «Атеш» добралось до Сибири, где провело разведку Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ)», - говорится в сообщении партизанского движения.

Это стратегически важный объект, который является ключевым поставщиком оптического оборудования для российской армии и других силовых структур.

Что производит завод?

Это предприятие производит и поставляет дневные и ночные прицелы, лазерные дальномеры и тепловизионные приборы. Такая оптика активно используется оккупантами на всех направлениях фронта, включая танки, бронемашины, снайперское и штурмовое оружие. Сейчас на заводе действует повышенная охрана, что свидетельствует о его важности военного комплекса России.

Собранные данные о системе безопасности, логистике и режиме работы НПЗ уже имеют Силы обороны Украины.

