Минчанка разоблачила шоурум

  • 26.09.2025, 10:44
  • 1,958
Минчанка разоблачила шоурум

«Турецкие» вещи оказались с AliExpress за $8.

Минчанка высмеяла цены в одном из белорусских шоурумов. В Instagram магазин показал образс кофточкой и джинсами, заявив, чтовещи «турецкие», а стоят они 110 и 150 рублей ($44), пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

Белоруска решила проверить и сделала поиск по картинке. В итоге те же самые вещи нашлись на AliExpress всего за 8–9 долларов— и, как оказалось, никакой это не турецкий производитель.

В комментариях белорусы пишут, что у многих уже есть такое хобби: смотреть на шоурумы, сохранять понравившиеся образы, а потом находить их на маркетплейсах в несколько раз дешевле.

