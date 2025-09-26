NI: «Рафаль» и «Тайфун» защищают небо НАТО 26.09.2025, 11:29

Европа усиливает воздушные патрули.

На фоне растущей напряженности в Европе и продолжающейся войны в Украине страны НАТО усиливают воздушные патрули. Французский истребитель «Рафаль» недавно привлек внимание, отразив попытку проникновения российских дронов в воздушное пространство Польши, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «безопасность европейского континента — наш главный приоритет. Мы не уступим перед усиливающейся агрессией России».

Помимо истребителей «Рафаль», в операции НАТО участвуют и британские истребители «Тайфун». На этой неделе пара таких самолетов патрулировали небо Польши при поддержке самолетов дозаправки, а затем вернулась на базу. Нарушения воздушного пространства со стороны России вынуждают альянс усиливать меры защиты.

«Рафаль»

Французский истребитель служит почти четверть века и отличается универсальностью. Он выполняет задачи от завоевания превосходства в воздухе до ударов по наземным и морским целям. Истребитель оснащен современными радарами и системой вооружений, включающей ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля» и «воздух-корабль».

«Тайфун»

Это совместная разработка Великобритании, Германии, Испании и Италии, уходящая корнями в холодную войну. Машина получила мощные двигатели и оснащена системой CAPTOR-E AESA, датчиком PIRATE FLIR и защитным комплексом PRAETORIAN. «Тайфун» способен применять широкий спектр вооружений, включая ракеты Brimstone и дальнобойный Storm Shadow.

Эксперты прогнозируют, что по мере усиления угрозы «Рафаль» и «Тайфун» будут все чаще патрулировать восточный фланг НАТО, укрепляя безопасность региона.

