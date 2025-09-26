Глава дипломатии ЕС: Европа не должна в одиночку нести бремя войны в Украине 26.09.2025, 11:54

Кая Каллас

США — главный союзник в НАТО.

Европа не может оставаться единственным ответственным игроком за помощь Украине в войне против России, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет Politico. (перевод — сайт Charter97.org).

По ее словам, особенно важно учитывать обещание президента США Дональда Трампа «остановить убийства». «Он был тем, кто обещал положить конец войне. Так что все не может лечь только на нас», — подчеркнула Каллас.

Недавние заявления Трампа о том, что Украина «может выиграть войну и вернуть свои территории при поддержке ЕС и НАТО», вызвали разные интерпретации среди союзников. В Европе опасаются, что США могут сократить собственное участие и попытаться переложить ответственность на союзников.

«НАТО невозможно представить без Америки. США — главный союзник в альянсе», — отметила Каллас.

Она также поддержала давление Трампа на союзников в вопросе отказа от российской нефти и газа, напомнив, что ЕС уже сократил закупки на 80% и ввел 19 пакетов санкций. Однако Каллас подчеркнула необходимость активного участия Вашингтона в убеждении Венгрии и Словакии отказаться от зависимости от Москвы.

Комментируя попытки США сохранить каналы связи с Кремлем, Каллас заявила, что Россия использует такие жесты доброй воли лишь для эскалации. «Путин проверяет нас, хочет увидеть, как далеко он может зайти», — сказала она, комментируя недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

Каллас также призвала задействовать замороженные российские активы для восстановления Украины, отметив, что расходы не должны ложиться на плечи налогоплательщиков союзников.

