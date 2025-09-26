Работники фирмы в Могилеве трудились сверх нормы и без положенного отпуска 1 26.09.2025, 12:02

Все, кроме одного.

Коллективным договором компании в Могилеве был предусмотрен дополнительный поощрительный отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью до шести дней, но почему-то исключительно для директора предприятия. На нарушение обратили внимание во время планового мониторинга, сообщило издание Федерации профсоюзов Беларуси 1prof.by.

Такая норма является дискриминационной, поскольку предоставляет преимущества в зависимости от служебного положения, отметил главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев.

После проверки профсоюзный инспектор труда рекомендовал привести положения колдоговора в соответствие с законодательством и распространить данную практику предоставления отпусков и на других специалистов.

В итоге 40 работников получили дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.

