Министр обороны Нидерландов назвал год возможного столкновения НАТО с РФ 26.09.2025, 12:16

Кремль готовится к войне.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс предупредил, что Россия уже активно готовится к масштабному военному конфликту с НАТО и к 2030 году стремится быть готовой к прямому столкновению. Он отметил, что наращивание вооружений и мобилизация войск Москвы свидетельствуют о наличии у РФ ресурсов и намерений продолжать имперскую агрессию, а безопасность Украины непосредственно влияет на стабильность во всей Европе.

В комментарии изданию «Укринформ» он отметил, что уже сейчас Россия значительно наращивает производство вооружений и мобилизует войска сверх необходимого уровня для текущей войны в Украине, при этом активно формируя стратегические резервы и готовясь к возможному масштабному столкновению с НАТО в ближайшие годы. В общем, это свидетельствует о наличии у Москвы как ресурсов, так и намерений продолжать имперскую агрессию. В этом контексте министр подчеркнул, что для эффективного сдерживания России страны Запада должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности и сделать все возможное, чтобы любое прекращение огня или мирное соглашение не превратились в простую паузу перед новой волной агрессии.

«К 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Иначе говоря, у Путина есть намерения, возможности и стимулы продолжать свою имперскую агрессию... Это реальность, к которой мы должны быть готовы. И наш единственный вариант — мир через силу. Мир через силу означает, что мы должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности», — заявил чиновник.

Он также обратил внимание на то, что поддержка Украины должна быть не только оперативной, но и долгосрочной, поскольку обеспечение страны средствами для самозащиты позволяет создать стабильные условия для отпора дальнейшим агрессивным действиям России, и, одновременно, подчеркнул необходимость четкого сигнала со стороны НАТО, что любая атака на страны Альянса будет встречена господствующей силой.

«Мы также должны четко дать Путину понять: любое враждебное действие против страны НАТО будет встречено подавляющей силой. Это — единственный способ сохранить свободу и безопасность в Европе», — сказал министр обороны Нидерландов.

Кроме того, министр напомнил, что с начала войны Нидерланды выделили более 13 миллиардов евро на военную поддержку Украины, из которых почти 9 миллиардов были предоставлены до конца августа этого года, и часть этих средств направлена на коммерческие закупки вооружений и техники.

Напомним, европейские дипломаты на этой неделе предупредили Кремль, что НАТО готово решительно реагировать на любые дальнейшие нарушения своего воздушного пространства, включая уничтожение российских самолетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com