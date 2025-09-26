закрыть
26 сентября 2025, пятница, 13:04
Сырский заинтриговал созданием нового рода войск в Воздушных силах Украины

  • 26.09.2025, 12:29
  • 1,510
Сырский заинтриговал созданием нового рода войск в Воздушных силах Украины

Процесс уже в разгаре.

Приоритетом Сил обороны Украины является защита гражданских, а также объектов критической инфраструктуры от атак РФ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами.

Он добавил, что Украина сейчас находится в процессе создания нового рода войск в наших Воздушных силах - беспилотных систем противовоздушной обороны.

«Имею в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают «шахеды» с высокой эффективностью - 70% и более... Поэтому создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами. Мы уже их применяем, увеличиваем количество (радиолокационных) станций, наращиваем численность, проводим подготовку персонала. Этот процесс в разгаре, если можно так сказать», - сказал Сырский.

Он также добавил, что Украина развивает и другие направления борьбы с российскими воздушными атаками. В частности увеличивается количество боевых вертолетов. По словам Главкома, в зависимости от погоды вертолеты сбивают 40% российских дронов на своих участках. Эти вертолеты оснащают специальными системами, которые позволяют видеть противника - днем, ночью, в различных погодных условиях, в тепловизионном и инфракрасном режимах.

«Еще одно направление - легкомоторная авиация с пулеметными установками. Она также показывает свою эффективность в борьбе с «шахедами». Мы изучаем вопрос приобретения специализированных легкомоторных самолетов с этой целью», - добавил Сырский.

Главком отметил, что Украина также увеличивает средства радиоэлектронной борьбы. В частности средствами РЭБ сейчас планируется обеспечить четырехкратное перекрытие объектов.

«У нас есть системы автоматизированного управления. Создаются рубежи перехвата. В частности дроны начинают перехватываться уже на первом рубеже, как только они пересекают линию боевого соприкосновения», - отметил Сырский.

