Подруга семьи Лукашенко переписала свои активы в Европе 26.09.2025, 12:44

Людмила Неронская

Но все больше захватывает рыбный рынок в Беларуси.

Бизнесвумен Людмила Неронская переписала свою польскую компанию Transexpedition Polska на доверенное лицо, установило «Бюро». Подруга семьи Виктора Лукашенко до февраля 2023 года совладела этой фирмой. Она занималась логистикой, поставками сжиженного углеводородного газа (LPG) и железнодорожной экспедицией.

Тем временем в Беларуси у бизнесвумен появился новый актив, заметило «Зеркало». Ранее сообщалось, что у Неронской также есть бизнес в России.

Подруга семьи Виктора Лукашенко продала польский бизнес

Transexpedition Polska была основана в 2019 году белoрусским бизнесменом Артуром Зубариком (50%) и приближенной к семье Лукашенко бизнесвумен Людмилой Неронской (50%). Возглавила польский актив их соотечественница Анна Машера. До этого назначения она трудилась в беларусской компании Неронской «Западтрансэкспедиция».

Как выяснило «Бюро», Анна Машера — не просто сотрудница структур Людмилы, а подруга семьи и близкий человек. В ее инстаграм-аккаунте журналисты обнаружили взаимные подписки с самой бизнесвумен, ее матерью Клавдией Минаковой и детьми четы Неронских. А их дочери вместе проводили отпуск в Италии.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций Transexpedition Polska стала менять свой профиль деятельности. Она стала заниматься не только поставками сжиженного газа, но и перевозкой ингибиторов, автомобилей, рапса, зерновых и прочих товаров. По информации «Бюро», компания в 2023 и 2024 годах поставляла в Россию грузовые машины (Mercedes-Benz, Volkswagen, IVECO) из Германии.

До вторжения польский актив Людмилы Неронской приносил неплохую прибыль своим владельцам. За 2021 год компания получила чистой прибыли в размере 7 миллионов злотых, в 2022 году — около 5 миллионов злотых (5,86 млн и почти 4,2 млн рублей по курсу Нацбанка на 26 сентября). Но последние два года — 2023-й и 2024-й — компания стабильно уходит в минус по итогам года.

Из-за санкций Transexpedition Polska пришлось избавиться от доли в российской компании. С 2021 года она владела 99,9% доли в фирме «Грузовая служба», зарегистрированной в Смоленске. Но после начала вторжения польская компания продала ее Людмиле Неронской и Артуру Зубарику, то есть собственным владельцам. Цена сделки — 20,9 млн злотых, или 17,5 млн рублей.

27 января 2023 года, за несколько дней до этой сделки в польской компании, внеочередное собрание акционеров решило выплатить двум владельцам 8,2 млн злотых (почти 6,9 млн рублей) дивидендов из прибыли за 2019−2021 годы.

Уже 2 февраля 2023 года директорка Transexpedition Polska Анна Машера стала единственной владелицей компании. Договоренности с бывшими владельцами были такие: сперва они заплатят за купленную ими российскую «дочку», а потом получат дивиденды от польской компании.

Подруга Лилии Лукашенко — совладелица клиники «Мерси». Единственной в стране, которой разрешили ставить импортные эндопротезы

Но, судя по отчетам Transexpedition Polska на 2024 год, у Зубарика и Неронской оставался долг за российскую компанию в размере 7,98 млн злотых (почти 6,7 млн рублей).

В итоге в 2024 году произошел взаимозачет. Компания зачла 5 млн злотых (4,2 млн рублей) долга за российскую «дочку» за такую же часть дивидендного долга и списала 2 млн злотых (1,7 млн рублей) себе в убыток. И осталась должна еще 2,98 млн злотых (2,5 млн рублей) дивидендов основателям.

При этом, несмотря на продажу компании, Transexpedition Polska до сих пор остается как «партнер» на сайте группы компаний «Сырьевые ресурсы-бел», принадлежащей Людмиле Неронской и Артуру Зубарику.

Нынешняя же владелица польской фирмы Анна Машера продолжает развивать бизнес. В июне 2025 года она зарегистрировала новую компанию в Белостоке — Krafttrade. Она планирует заниматься экспедированием, логистикой и неспециализированной оптовой торговлей.

Новый актив в Беларуси

Тем временем, как заметило «Зеркало» по данным Legat.by, у подруги семьи Виктора Лукашенко появился еще один актив на родине. Это компания «БелМаре Групп», которая занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков.

Неронской принадлежит доля в 10%. Еще 35% владеет ее же фирма «Морские промыслы». 45% — это доля российской инвестиционной компании «Астра», а оставшиеся 10% — в руках «Маркетлайн-групп».

При этом рыбный актив в Беларуси был зарегистрирован 25 июня этого года. А российский совладелец, фирма «Астра», — всего за несколько дней до этого.

Директор рыбоперерабатывающей компании — Андрей Лындов. Он же значится совладельцем «Маркетлайн-групп».

Как бизнесвумен связана с семьей Лукашенко

Людмила Неронская давно связана с семьей Виктора Лукашенко. Дети Неронской и Лукашенко учились вместе в престижной минской гимназии № 16. Кстати, там же она вместе с Лилией Лукашенко была в попечительском совете. А в 2019 году с ней и детьми сына Лукашенко летала на частном бизнес-джете из Минска в Дубай. На обратном пути к ним присоединился и сам Виктор.

Перед этим белорусская бизнесвумен перепродала российскую дочернюю компанию сама себе и выплатила себе дивиденды.

