Минскую фирму «Авалон Авто» подозревают в обмане 500 человек 26.09.2025, 13:00

Руководители сбежали из Беларуси, а менеджера — задержали.

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителей и работников ООО «Авалон Авто», которые занимались продажей транспортных средств, сообщили в Следственном комитете, пишет «Зеркало».

По данным следствия, фирмой управляли 27-летняя минчанка и ее 31-летний супруг. В интернете они размещали рекламные объявления об оказании услуг по продаже автомобилей с заманчивыми условиями, что привлекало реальных клиентов. Предприниматели гарантировали продажу транспортных средств по желаемой цене. С откликнувшимися по объявлению заключались договоры комиссии.

Первые годы дело процветало, однако весной 2025 года стали появляться первые недовольные клиенты, которые не получили расчет за реализованные машины.

«В ход шли классические отговорки: «деньги от покупателя не поступили», «автомобиль еще не продан». Вырученные средства шли на поддержание видимости благополучия бизнеса, личные нужды и на покрытие долгов — по классической схеме финансовой пирамиды», — сообщили в СК.

С каждым месяцем список обманутых пополнялся новыми именами. На сегодняшний день установлено, что жертвами мошеннической схемы стали 500 человек, а сумма причиненного им ущерба составила порядка 2 млн рублей.

В ходе расследования 31-летнему менеджеру организации, который являлся звеном преступной схемы, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Он заключен под стражу.

Супруги-бизнесмены, еще до возбуждения уголовного дела, покинули территорию Беларуси.

«В настоящее время с санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, и они объявлены в розыск», — рассказали в СК.

Следователи установили, что фигуранты продавали транспортные средства за границу по заниженной цене и без согласия собственников. При изучении договоров обнаружено, что в них отсутствуют конкретные сроки выплаты денежных средств от реализации автомобилей.

В ходе следствия удалось обнаружить порядка 60 транспортных средств. Работа по установлению других автомобилей продолжается.

