Пропагандисты Путина обиделись на Трампа

3,470

Владимир Соловьев

Соловьев повторил фразу «мы-то в рай».

Кремлевские пропагандисты разразились новой порцией ядерных угроз после того, как президент США Дональд Трамп назвал РФ «бумажным тигром». Пропагандистская машина Кремля получила приказ усилить ядерную риторику. На федеральном телеканале в эфире «Вечера с Владимирым Соловьевым» известный пропагандист Сергей Михеев угрожал «обнулить» мир ядерным оружием. Об этом сообщает Dialog.UA.

«Не надо его (Трампа - ред.) успокаивать… Я не маньяк, но ядерный! Не надо его успокаивать! Мы его успокаиваем, что он решил проблему, — про ядерную войну можешь не беспокоиться. Нет, ты беспокойся! Надо все время его за гуску тревожить. Ты про бизнес, родной? А у нас есть такой выключатель, который обнулит все, все твои бизнес-планы, весь твой девелопинг и крипту, все электричество отключим. Помирать - так с музыкой! Немножко отмороженности… Нет, мы не системные! И нас надо бояться!» - кричал Михеев.

Ведущий Соловьев активно с улыбкой ему поддакивал. В конце он повторил знаменитую угрозу диктатора РФ Владимира Путина: «Мы-то в рай, а они просто сдохнут».

Реакция кремлевских пропагандистов связана с недавней сменой тона со стороны Вашингтона. В частности, президент США Дональд Трамп на днях назвал Россию «бумажным тигром» из-за провалов в войне и допустил полное восстановление территориальной целостности Украины. Это новое высказывание американского лидера, очевидно, вызвало недовольство Москвы.

