В России массово закрываются заправки 4 26.09.2025, 13:11

Кризис дошел даже до Москвы.

В России АЗС массово прекращают работу. Причиной такой динамики является падение объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах.

Об этом сообщает сайт Службы внешней разведки Украины.

Известно, что в течение двух месяцев количество автозаправочных станций в РФ сократилось на 360 объектов, или на 2,6 %.

Согласно статистике, каждая пятидесятая АЗС России перестала продавать бензин.

Больше всего пострадали независимые заправки - их количество уменьшилось на 4,1 %, тогда как среди АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, падение составило лишь 0,8 %.

«Некоторые сети, продолжающие работать в условиях локального дефицита топлива, вынуждены были ввести ограничения на отпуск бензина в 10-20 л на посетителя или временно продавать только дизель», - говорится в сообщении разведки.

Наибольшие трудности фиксируются в Южном федеральном округе, где прекратили торговлю топливом более 220 заправок, или 14,2 % их общего количества в регионе. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области количество заправок уменьшилось на 12-14 %.

От топливного кризиса пострадала Москва, а в Крыму - самый большой дефицит

Топливный кризис дошел и до Москвы, Московской и Ленинградской областей. В российской столице «Лукойл» на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах.

Впрочем, самая острая ситуация с топливом наблюдается во временно оккупированном Крыму и Севастополе, где около половины автозаправочных станций прекратили продажу бензина.

Глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов попросил у жителей «набраться терпения» и объяснил дефицит «объективными причинами», «из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах РФ».

В Службе внешней разведки прогнозируют, что дефицит топлива в России будет углубляться, ведь большинство нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз сконцентрированы в западной части РФ.

Напомним, украинские атаки дронов по НПЗ врага вызвали топливный дефицит в России. На заправках РФ часто отсутствуют популярные марки бензина Ai 92 и Ai 95.

Проблемы особенно остро ощущаются на частных АЗС, которые не входят в вертикально интегрированные нефтяные компании и испытывают трудности с закупкой бензина из-за сокращения переработки и высоких процентных ставок.

Обстрелы НПЗ снизили переработку нефти в России почти на пятую часть в отдельные дни и сократили экспорт из ключевых портов.

Таким образом Украина пытается ударить по военной машине Кремля и заставить российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам.

