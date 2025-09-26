закрыть
26 сентября 2025, пятница
Зачем Пентагон срочно собирает сотни генералов и адмиралов без объяснения причин?

  • 26.09.2025, 13:25
  • 4,692
Опасения не беспочвенны.

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о внеплановой встрече сотен генералов и адмиралов, которая состоится на базе морской пехоты в Квантико (Вирджиния) на следующей неделе, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Приказ затронул всех командующих с рангом от бригадного генерала (O-7) и выше, а также их старших сержантов-советников. Речь идет примерно о 800 офицерах, многие из которых руководят операциями в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Необычность ситуации заключается в том, что причины срочного созыва не раскрываются даже самим военным. По словам источников The Washington Post, никто не помнит, чтобы министр обороны ранее собирал столь масштабный состав командования. Это вызывает обеспокоенность и вопросы о целях встречи.

В Пентагоне лишь подтвердили факт мероприятия. «Министр Хегсет выступит перед старшими военными лидерами в начале следующей недели», — заявил официальный представитель Шон Парнелл, не раскрыв деталей. Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс попытались минимизировать значение встречи, назвав ее «обычной». Однако внутри армии растут опасения, что могут последовать новые увольнения.

Опасения не беспочвенны — за последние месяцы Хегсет инициировал масштабные чистки в высших рядах военных, включая увольнение руководителей ВМС и спецподразделений. Он также потребовал сократить число генералов и адмиралов минимум на 20% и переименовать Пентагон в «Министерство войны».

На фоне возможной остановки работы правительства и нестабильности внутри ведомства, многие эксперты считают, что Хегсет использует встречу для усиления контроля над кадровой политикой и демонстрации власти. Но отсутствие прозрачности только усиливает тревогу среди военных и в Конгрессе.

