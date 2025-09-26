Bloomberg: Украина теперь самый сильный союзник Европы 26.09.2025, 13:36

Это подтверждает ряд факторов.

Разворот политики президента США Дональда Трампа по отношению к диктатору Владимиру Путину и к войне России против Украины может иметь ряд последствия для Евросоюза.

Теперь самым сильным союзником Европы является Украина, пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

По мнению Чемпиона, изменение в последнее время позиции Трампа по отношению к Путину и к войне в Украине свидетельствует о том, что он хочет переложить всю ответственность на Европу.

Например, 23 сентября американский лидер заявил, что Украина при поддержке ЕС может вернуть все ранее захваченные российской армией украинские территории, к тому же Белый дом больше не предоставляет Киеву оружие, военную технику и боеприпасы бесплатно, а продает все это.

Трамп также практически проигнорировал вторжение российских ударных дронов в воздушное пространство Польши, которое произошло 10 сентября.

Марк Чемпион, учитывая эти и другие факты, сделал вывод, что Соединенные Штаты больше не являются самым большим союзником Евросоюза. По его мнению, это место заняла Украина, успешно отражающая вторжение российской оккупационной армии.

Колумнист Bloomberg отметил, что численность ВСУ составляет около 700 тысяч человек, большинство из них имеют серьезный опыт боевых действий, к тому же у Украины самая инновационная в мире индустрия БпЛА.

Чемпион подчеркнул, что украинская армия и оборонная промышленность способны очень быстро адаптироваться к российским военным новинкам.

Плюс Украина обладает эффективными мощностями для производства оружия, которых нет в Европе. Но самое главное то, что у украинцев есть желание сражаться за свою свободу, чего нет у жителей многих европейских стран.

