Военный корабль РФ прятался у побережья Дании во время атаки дронов 26.09.2025, 13:52

Фото: Per Rasmussen

Судно не отображалось в открытых базах данных и оставалось незамеченным.

Во время появления неизвестных дронов над Данией у ее берегов находился российский военный корабль «Александр Шабалин» с выключенной системой слежения AIS. Судно не отображалось в открытых базах данных и оставалось незамеченным.

Как пишет издание Ekstra Bladet, корабль располагался между южной оконечностью Лангелана и Лолландом и уже несколько дней неподвижно стоял в этом районе. Он находился примерно в 70-270 км от всех аэропортов и военных объектов, которые подвергались атакам дронов, и лежал на границе между международными и датскими водами. Датские вооруженные силы были осведомлены о присутствии судна, однако не успели своевременно отреагировать. После пролета вертолета Ekstra Bladet корабль начал движение в северо-восточном направлении, однако определить его точный курс не удалось из-за отключенного AIS.

Во время наблюдения за кораблем выяснилось, что он мог находиться в непосредственной близости к датским водам, при этом в воздушном пространстве над страной активно действовали неизвестные дроны. Гражданские танкеры, входящие в теневой флот России, и раньше привлекали внимание аналитиков, однако теперь выяснилось, что военное судно находилось на фоне этих операций. Эксперт по безопасности Якоб Каарсбо отметил, что корабль мог выполнять наблюдательную или вспомогательную роль во время действий беспилотников.

Что известно о российском корабле «Александр Шабалин»

Сам «Александр Шабалин» был построен в 1985 году и входит в состав Балтийского флота России, базирующегося в Калининграде. Корабль оснащен ракетными установками, зенитными и автоматическими пушками, может перевозить до десяти танков и 340 солдат. Он уже использовался Россией для перевозки личного состава и военного оборудования между Россией и портом в Тартусе, Сирия.

Напомним, что 25 сентября Данию охватила серия атак беспилотников: неизвестные дроны проникли в воздушное пространство аэропорта Ольборга и парализовали его работу. Кроме того, беспилотники были зафиксированы в Эсбьерге, Сондерборге и Скридструпе. Полиция сообщила, что угрозы для пассажиров и местных жителей нет, однако призвала общественность держаться подальше от аэропорта и придерживаться установленных ограничений и указаний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com