В Полоцком районе обрушилась плита автомобильного моста
- 26.09.2025, 13:56
Движение транспорта продолжается.
В Витебской области произошло обрушение железобетонной плиты автомобильного моста через реку Дрожбитку возле деревни Труды Полоцкого района, сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 25 сентября около 18.05. Движение транспорта по сооружению продолжается, однако ограничено: проезд разрешен только по одной полосе. Для крупнотоннажных грузовиков введен полный запрет.
На месте установлены дорожные знаки и технические средства организации движения. Для грузового транспорта определены маршруты объезда.
В результате происшествия никто не пострадал.