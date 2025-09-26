В Полоцком районе обрушилась плита автомобильного моста 26.09.2025, 13:56

Движение транспорта продолжается.

В Витебской области произошло обрушение железобетонной плиты автомобильного моста через реку Дрожбитку возле деревни Труды Полоцкого района, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 25 сентября около 18.05. Движение транспорта по сооружению продолжается, однако ограничено: проезд разрешен только по одной полосе. Для крупнотоннажных грузовиков введен полный запрет.

На месте установлены дорожные знаки и технические средства организации движения. Для грузового транспорта определены маршруты объезда.

В результате происшествия никто не пострадал.

