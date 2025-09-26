закрыть
26 сентября 2025, пятница, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Полоцком районе обрушилась плита автомобильного моста

  • 26.09.2025, 13:56
В Полоцком районе обрушилась плита автомобильного моста

Движение транспорта продолжается.

В Витебской области произошло обрушение железобетонной плиты автомобильного моста через реку Дрожбитку возле деревни Труды Полоцкого района, сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 25 сентября около 18.05. Движение транспорта по сооружению продолжается, однако ограничено: проезд разрешен только по одной полосе. Для крупнотоннажных грузовиков введен полный запрет.

На месте установлены дорожные знаки и технические средства организации движения. Для грузового транспорта определены маршруты объезда.

В результате происшествия никто не пострадал.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос