Стало известно, как был поражен крупнейший НПЗ на юге России
- 26.09.2025, 14:27
Генштаб ВСУ раскрыл подробности.
В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок топлива и боеприпасов к воинским частям оккупантов в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечается, что этот НПЗ находится в Краснодарском крае РФ и в основном производит бензин, дизель и авиатопливо. Годовой объем переработки составляет около 6,25 млн тонн/год. Завод задействован в обеспечении оккупационной российской армии.
Генштаб подтверждает попадание и пожар.
Степень и детали поражения уточняются.
Российские паблики и оперативный штаб сообщили, что в ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, вызвав возгорание на одной из установок.