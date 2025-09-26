закрыть
26 сентября 2025, пятница, 14:48
Стало известно, как был поражен крупнейший НПЗ на юге России

Стало известно, как был поражен крупнейший НПЗ на юге России

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок топлива и боеприпасов к воинским частям оккупантов в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что этот НПЗ находится в Краснодарском крае РФ и в основном производит бензин, дизель и авиатопливо. Годовой объем переработки составляет около 6,25 млн тонн/год. Завод задействован в обеспечении оккупационной российской армии.

Генштаб подтверждает попадание и пожар.

Степень и детали поражения уточняются.

Российские паблики и оперативный штаб сообщили, что в ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, вызвав возгорание на одной из установок.

