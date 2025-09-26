Стало известно, как был поражен крупнейший НПЗ на юге России 26.09.2025, 14:27

1,418

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок топлива и боеприпасов к воинским частям оккупантов в ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что этот НПЗ находится в Краснодарском крае РФ и в основном производит бензин, дизель и авиатопливо. Годовой объем переработки составляет около 6,25 млн тонн/год. Завод задействован в обеспечении оккупационной российской армии.

Генштаб подтверждает попадание и пожар.

Степень и детали поражения уточняются.

Российские паблики и оперативный штаб сообщили, что в ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, вызвав возгорание на одной из установок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com