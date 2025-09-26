В Беларуси заработали новшества по обмену валюты 26.09.2025, 14:37

Что и для кого изменилось.

В Беларуси с 25 сентября заработали изменения по обмену валюты. Напомним, новшества касаются как операций в кассах банков, так и в терминалах самообслуживания, пишет «Зеркало».

Появилось новшество по обмену наличной валюты в банках, в которых установлены программно-технические средства. Например, электронные планшеты и дисплеи. Клиенты теперь могут выбрать — или получить бумажный чек, или ему выведут эту информацию на экран девайса.

«Такой документ должен содержать в том числе сведения о принятой сумме иностранной валюты, белорусских рублей, сумме белорусских рублей, иностранной валюты, подлежащей выдаче либо перечислению, а также об обменном курсе при проведении валютно-обменных операций с наличными денежными средствами», — уточняет Нацбанк.

При этом подтверждающие документы в электронном виде будут храниться в банке. Сколько по времени — финучреждения должны определить самостоятельно.

Если же менять деньги в терминале, банкомате или инфокиоске, которые не выдают бумажный чек, то информация об операции будет выведена на экран терминала до проведения операции. «Гражданин может выбрать: продолжить операцию без печати документа на бумажном носителе либо отказаться от проведения операции», — поясняет Нацбанк.

Если обменивать валюту по карточке в кассе банка или в устройствах самообслуживания, то выдадут карт-чек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com