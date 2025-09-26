Зеленский: Верю, что Трамп хочет победы Украины 1 26.09.2025, 14:48

Фото: @WhiteHouse

Американское общество не уважает Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что американский лидер Дональд Трамп наконец хочет победы Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Axios.

«Так теперь вы верите, что президент Трамп наконец-то хочет победы Украины?», - спросил интервьюер.

Зеленский ответил: «Да».

Журналист напомнил, что ранее Дональд Трамп заявлял: «О, знаете, из-за господина Зеленского у вас нет карт». На вопрос, что изменилось с тех пор Зеленский ответил:

«Я думаю, что президент Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха, даже если мы будем смотреть на этот момент таким образом, общество, американское общество, я думаю, что это очень важно для президента Соединенных Штатов», - сказал он.

Зеленский добавил, что поддержка общества чрезвычайно важна для любого лидера, а «американское общество не уважает и не доверяет Путину и в основном они не верят, что он хочет закончить эту войну».

