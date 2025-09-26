Какую максимальную температуру может выдержать человек? 3 26.09.2025, 14:55

3,426

Ответ ученых может удивить.

В связи с изменением климата, который приводит к повышению температуры по всему миру, экстремальная жара становится все более распространенным явлением. Организм человека достаточно вынослив, но и у него есть предел. Так какую же максимальную температуру может выдержать человек? Об этом пишет Live Science.

Как показывает исследование, опубликованное в журнале Science Advances, человек может выдержать температуру влажного термометра, которая составляет максимум 35 градусов Цельсия. Температура влажного термометра — это не температура воздуха. Она измеряется с помощью термометра, обернутого влажной тканью, и полученный показатель учитывает, как температуру, так и влажность. Это важно, ведь при большом количестве воды в воздухе пот сложнее испаряется с поверхности тела человека и людям сложнее охлаждаться.

Колин Рэймонд из Лаборатории реактивного движения NASA, изучающий экстремальную жару говорит, что если влажность низкая, а температура высокая, или наоборот, то температура влажного термометра, вероятно, не окажет очень негативного влияния на организм человека. Но если и влажность, и температура очень высокие, то температура влажного термометра может серьезно ухудшить состояние здоровья человека.

Например, если температура воздуха составляет 46 градусов Цельсия, а влажность 30%, то температура влажного термометра будет на уровне 30,5 градусов Цельсия. Если же температура воздуха достигает 38,9 градуса Цельсия, а влажность 77%, то температура влажного термометра достигает опасного значения для человека – 35 градусов Цельсия.

Причина, по которой люди не могут выжить в условиях высокой жары и влажности, заключается в том, что они больше не могут регулировать свою внутреннюю температуру. Если температура влажного термометра составляет выше 35 градусов Цельсия люди могут потеть, но не могут охладить свое тело, чтобы нормально функционировать, говорит Рэймонд. В этом случае организм человека перегревается и может возникнуть учащенный пульс, спутанность сознания и обморок.

При этом ученые считают, что при температуре влажного термометра 35 градусов и немного выше в течение нескольких часов человек может даже умереть.

Как показывают исследования, за последние 40 лет температура влажного термометра достигала 35 градусов Цельсия на короткие периоды времени в центральном и северном Пакистане, а также на южном побережье Персидского залива.

По словам Рэймонда, из-за глобального потепления в ближайшие 30-50 лет такая же температура может возникнуть на северо-западе Мексики, севере Индии, в Юго-Восточной Азии и на западе Африки.

Поуп Мозли из Университета штата Аризона, говорит, что 35 градусов Цельсия по влажному термометру отражает максимальную температуру, которую человек может выдержать в оптимальных условиях. В действительности, такие факторы, как возраст, физическая подготовка, прием некоторых лекарств и общее состояние здоровья, могут ограничить способность человека переносить жару даже при более низких температурах влажного термометра.

