У крупного производителя обуви сохраняются трудности 1 26.09.2025, 15:11

1,362

Растут долги, возникают проблемы с платежами в госбюджет, забрасывают исками.

У производителя обуви «Белвест», который оказался в сложной экономической ситуации, продолжает расти задолженность перед другими организациями. В сентябре это предприятие снова допустило просрочку по таможенным платежам. Тем временем заводу продолжают выставлять судебные претензии, пишет «Зеркало».

С производителя обуви продолжают взыскивать средства другие компании. По данным legat.by, общая задолженность «Белвеста» выросла до 37,6 млн рублей. Для сравнения: во второй половине июня нынешнего года она составляла почти 33 млн рублей.

У «Белвеста» на начало сентября была задолженность по таможенным взносам. Это следует из информации на сервисе legat.by.

Производитель обуви, в свою очередь, пробует взыскать с других фирм почти 1,9 млн рублей.

На октябрь этого года по-прежнему назначена плановая проверка «Белвеста» специалистами МЧС.

Ранее стало известно, что в мае этого года витебские чиновники приняли запрет регистрационных (ликвидационных) действий для компании «Белвест». Аналогичное решение утвердили и для белорусской «мамы» этого производителя обуви — компании «Группа Белвест».

При этом работники предприятия в июне этого года обратились к местным властям — с просьбой «ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия».

В первой половине июля 2025 года Витебский облисполком утвердил назначение или замену руководителя предприятия. Подробности об этой кадровой перестановке неизвестны.

«Белвест» — белорусско-российское предприятие: в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании «Группа Белвест», остальные 45% — российской фирме ИПК «Инвестпром». Об этом сообщается на сайте производителя. До этого собственниками значились концерн «Беллегпром» и «Инвестпром» (Россия).

Среднесписочная численность работников «Белвеста» в 2024 году составила 2150 человек, следует из данных legat.by. Для сравнения: в 2023-м их насчитывалось 2282, а в 2022-м — 2196.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com