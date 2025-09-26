закрыть
У крупного производителя обуви сохраняются трудности

  • 26.09.2025, 15:11
  • 1,362
У крупного производителя обуви сохраняются трудности

Растут долги, возникают проблемы с платежами в госбюджет, забрасывают исками.

У производителя обуви «Белвест», который оказался в сложной экономической ситуации, продолжает расти задолженность перед другими организациями. В сентябре это предприятие снова допустило просрочку по таможенным платежам. Тем временем заводу продолжают выставлять судебные претензии, пишет «Зеркало».

С производителя обуви продолжают взыскивать средства другие компании. По данным legat.by, общая задолженность «Белвеста» выросла до 37,6 млн рублей. Для сравнения: во второй половине июня нынешнего года она составляла почти 33 млн рублей.

У «Белвеста» на начало сентября была задолженность по таможенным взносам. Это следует из информации на сервисе legat.by.

Производитель обуви, в свою очередь, пробует взыскать с других фирм почти 1,9 млн рублей.

На октябрь этого года по-прежнему назначена плановая проверка «Белвеста» специалистами МЧС.

Ранее стало известно, что в мае этого года витебские чиновники приняли запрет регистрационных (ликвидационных) действий для компании «Белвест». Аналогичное решение утвердили и для белорусской «мамы» этого производителя обуви — компании «Группа Белвест».

При этом работники предприятия в июне этого года обратились к местным властям — с просьбой «ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия».

В первой половине июля 2025 года Витебский облисполком утвердил назначение или замену руководителя предприятия. Подробности об этой кадровой перестановке неизвестны.

«Белвест» — белорусско-российское предприятие: в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании «Группа Белвест», остальные 45% — российской фирме ИПК «Инвестпром». Об этом сообщается на сайте производителя. До этого собственниками значились концерн «Беллегпром» и «Инвестпром» (Россия).

Среднесписочная численность работников «Белвеста» в 2024 году составила 2150 человек, следует из данных legat.by. Для сравнения: в 2023-м их насчитывалось 2282, а в 2022-м — 2196.

