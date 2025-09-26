СНБО заинтриговало важной «ставкой» с Зеленским
- 26.09.2025, 15:18
На ней определят план обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на еженедельной ставке с членами Совета нацбезопасности обсудит оборону Украины и устойчивость перед врагом этой осенью и зимой.
Как секретарь СНБО Рустем Умеров написал в Facebook.
Предполагается, что Зеленский сегодня заслушает доклад об оперативной обстановке на фронте - Силы обороны продолжают удерживать позиции, сдерживая врага несмотря на постоянное давление.
«Отдельный блок - мобилизация и новые условия контрактной службы (18-24). Будут представлены механизмы, которые обеспечат эффективное привлечение и содержание подготовленного личного состава», - написал Умеров.
Также на заседании рассмотрят комплекс мер противодействия ракетно-дроновым ударам РФ по объектам критической инфраструктуры, направленных на уменьшение потенциала противника и усиление защищенности энергетики и транспорта.
«Отдельно ожидаем поручений президента руководителям сектора безопасности и обороны и чиновникам по итогам его встреч и договоренностей на этой неделе в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН», - добавил секретарь СНБО.