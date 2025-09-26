В Минске произошла серьезная авария

В Минске произошла серьезная авария1
- 26.09.2025, 15:35
Легковое авто оказалось на крыше.
Очевидцы сообщают Onlíner о серьезном ДТП на ул. Семашко в Минске. Там на крыше оказалась легковушка.
— Еще один участник аварии — машина такси. У нее повреждена задняя правая часть, — дополняет очевидец.
В ГАИ сообщили, что в аварии пострадали четыре человека:
— 74-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Семашко, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил столкновение с остановившимся автомобилем BYD. От удара Renault опрокинулся.
Водитель и пассажир Renault , а также водитель и пассажир автомобиля BYD доставлены в больницу для обследования.