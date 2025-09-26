В Минске произошла серьезная авария 1 26.09.2025, 15:35

1,034

Легковое авто оказалось на крыше.

Очевидцы сообщают Onlíner о серьезном ДТП на ул. Семашко в Минске. Там на крыше оказалась легковушка.

— Еще один участник аварии — машина такси. У нее повреждена задняя правая часть, — дополняет очевидец.

В ГАИ сообщили, что в аварии пострадали четыре человека:

— 74-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь по улице Семашко, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил столкновение с остановившимся автомобилем BYD. От удара Renault опрокинулся.

Водитель и пассажир Renault , а также водитель и пассажир автомобиля BYD доставлены в больницу для обследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com