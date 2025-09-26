Белоруска хотела оставить фамилию экс-мужа после развода, тот запрещал 26.09.2025, 16:05

Кто победил в семейных разборках?

Гомельчанка Ольга, готовящаяся к разводу, столкнулась с угрозами супруга заставить ее отказаться от его фамилии. Может ли жена после развода оставить фамилию мужа, если он категорически против, узнал портал «Белка».

Судья Новобелицкого района Гомеля Ирина Пискунова развеяла все сомнения:

— Муж не имеет права навязывать жене смену фамилии после развода без ее согласия. Если женщина после вступления в брак взяла фамилию мужа, она спокойно может ее сохранить и после расторжения брака. Аналогично и муж вправе оставить либо вернуть себе добрачную фамилию по желанию.

В этой ситуации можно смело опираться на статью 43 Гражданского кодекса Беларуси — именно она защищает право на сохранение фамилии после развода.

