26 сентября 2025, пятница, 16:29
Синоптики предупредили о «высотной ложбине» в Беларуси

  • 26.09.2025, 16:20
Это скажется на погоде.

В метеорологическом телеграм-канале Nadvorie сообщили, что европейская погодная модель ECMWF спрогнозировала для Беларуси температуру на 1-3°C ниже климатической нормы для этого периода. Причем на юге будет холоднее на 3-6 градуса ниже нормы.

«Это прилично холодно», - предупредили специалисты.

По данным ECMWF, с 27-го сентября в Восточную Европу устремится «высотная ложбина», из-за чего тепло из Беларуси уйдет в Скандинавию и дальше на север. Вместо него на территории странф начнется поступление холодного воздуха с северо-востока.

- В общем, числа до 5-го такая себе погодка. Температура максимальная +7..+12°, неприятный восточный ветерок, 6–8, порывами до 10 м/с. Низкая облачность. Осадки в этот период тоже будут, но не сильные и в основном по востоку и югу страны. Вроде пока без снега, - предупредил синоптик.

Тем не менее прогнозы на более чем 3 дня не всегда точные, а значит стоит следить за обновлениями почаще.

В то же время в Беларуси уже начали постепенное включение отопления. Правда, пока речь идёт о соцобъектах, но с такими темпами тёплыми батареи на следующей неделе станут и в квартирах.

В Белгидромете же, как всегда, рассказывают о погоде на три дня вперёд. И согласно обновленному прогнозу, в субботу и воскресенье температура днём будет колебаться в пределах +8..+17°C . В субботу чуть теплее, в воскресенье - прохладнее.

А вот в понедельник, 29 сентября, северная половина Беларуси окажется на периферии холодного антициклона с центром над Вологодской областью РФ. В южных и центральных районах страны пройдут дожди. Ночью будет”каля нуля”: +1..+8°С, а по северной половине ещё и заморозки 0..-2°С. днём воздух сильно не прогреется: +6..+12°С.

