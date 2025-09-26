закрыть
26 сентября 2025, пятница, 17:27
Дроны Венгрии нарушили воздушное пространство Украины

  • 26.09.2025, 16:38
Дроны Венгрии нарушили воздушное пространство Украины

Зеленский назвал возможную цель.

Венгрия могла запустить над Украиной свои разведывательные дроны. Вероятно, они следили за украинской оборонной промышленностью.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, он провел военное совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым, министром обороны Денисом Шмыгалем и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой.

В частности, Сырский доложил о «недавних инцидентах» с дронами на украинско-венгерской границе.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах», - рассказал украинский президент.

Он поручил проверить все данные и срочно доложить о каждом зафиксированном факте.

