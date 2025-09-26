Дроны Венгрии нарушили воздушное пространство Украины 4 26.09.2025, 16:38

Зеленский назвал возможную цель.

Венгрия могла запустить над Украиной свои разведывательные дроны. Вероятно, они следили за украинской оборонной промышленностью.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, он провел военное совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым, министром обороны Денисом Шмыгалем и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой.

В частности, Сырский доложил о «недавних инцидентах» с дронами на украинско-венгерской границе.

«Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах», - рассказал украинский президент.

Он поручил проверить все данные и срочно доложить о каждом зафиксированном факте.

