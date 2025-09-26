Ученые: Санторини поднялся вверх на несколько сантиметров 26.09.2025, 16:52

1,058

Что могло приподнять целый остров?

Команда ученых с помощью новой модели ИИ смогла провести геологический анализ землетрясений на Санторини. Исследователи выяснили, что причиной сейсмической активности стали близлежащие вулканы и движущаяся в них магма, пишет Discover magazine.

«Благодаря тесному международному сотрудничеству и сочетанию различных геофизических методов мы смогли отслеживать развитие сейсмического кризиса практически в режиме реального времени и даже получить кое-какие сведения о взаимодействии двух вулканов. Это поможет нам улучшить мониторинг обоих вулканов в будущем», — заявил морской геофизик GEOMAR Йенс Карстенс.

По словам экспертов, остров Санторини является частью Греческой вулканической дуги – это регион, в котором наблюдается высокая геологическая активность. Помимо того, что остров располагается на вершине нескольких зон разломов, он также находится близко к действующему подводному вулкану Колумбо.

Основная серия землетрясений произошла в 2025 году, но «подготовка» к ним началась еще в 2024 году. Тогда магма поднялась и осела в неглубоком резервуаре под Санторини. В результате этого сам остров поднялся на несколько сантиметров. Такие изменения могут показаться незначительными, но и этого было достаточно для того, чтобы запустить цепную реакцию магматического потока.

По мере того, как магма под островом поднималась и перемещалась, землетрясения на Санторини становились все более частыми и интенсивными.

«Сейсмическая активность была типична для магмы, поднимающейся сквозь земную кору. Мигрирующая магма разрушает горные породы и образует пути, что вызывает интенсивную сейсмическую активность», – объяснил геофизик из Центра геологических наук имени Гельмгольца Мариус Искен.

Со временем магма постепенно покинула подземный резервуар и остров опустился на свое прежнее место, также прекратились и землетрясения.

Ученым также удалось выяснить, что во время серии землетрясений на Санторини поднялось вверх около 300 млн кубических метров магмы. После этого магма осела на глубине около 4 тыс. метров под океанским дном.

