Украина готова присоединиться к европейскому проекту «Стены дронов»2
- 26.09.2025, 17:23
Об этом заявил министр обороны Украины.
Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания «Стены дронов», который должен защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.
Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
- Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы, - заверил министр.
По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на заседании 26 сентября стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла. «Стена дронов» должна создать «принципиально новую оборонную экосистему в Европе» - а Украина готова стать ее частью.
«Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью «Стены дронов», - отметил Шмыгаль.
Вкладом Украины станут опыт сбивания российских дронов и участие в проекте украинских производителей беспилотников, поскольку украинские разработки сейчас одни из лучших в мире.
- Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готовым решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь - ключевая, - резюмировал министр.