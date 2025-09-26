закрыть
Украина готова присоединиться к европейскому проекту «Стены дронов»

2
  • 26.09.2025, 17:23
Украина готова присоединиться к европейскому проекту «Стены дронов»
Денис Шмыгаль

Об этом заявил министр обороны Украины.

Украина готова принять участие в европейском оборонном проекте создания «Стены дронов», который должен защищать Европу от угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

- Мы уже сейчас стремимся и можем играть активную роль в защите Европы от российской дроновой угрозы, - заверил министр.

По словам Шмыгаля, при обсуждении проекта на заседании 26 сентября стороны сосредоточились на конкретных шагах реализации замысла. «Стена дронов» должна создать «принципиально новую оборонную экосистему в Европе» - а Украина готова стать ее частью.

«Рассчитываем на подписание совместной с нашими партнерами декларации уже в октябре. Со своей стороны уже сейчас готовы отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью «Стены дронов», - отметил Шмыгаль.

Вкладом Украины станут опыт сбивания российских дронов и участие в проекте украинских производителей беспилотников, поскольку украинские разработки сейчас одни из лучших в мире.

- Агрессор уже совершил преднамеренные провокации против Дании, Польши, стран Балтии. ЕС должен быть готовым решительно ответить на такую эскалацию. И роль Украины здесь - ключевая, - резюмировал министр.

