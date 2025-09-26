«Трамп проявляет публичное пренебрежение к Путину» 1 26.09.2025, 17:42

1,328

Аналитик указал на интересный процесс.

Дональд Трамп внимательно следит за тем, как развивается война в Украине.

Президент США всегда стремится быть ближе к тому, кто побеждает, поэтому его публичное пренебрежение к Путину будет расти. Такое мнение в эфире «24 Канала» озвучил председатель аналитически-адвокационной организации «Центр совместных действий» Олег Рыбачук.

Олег Рыбачук отметил, что Трамп всегда хочет быть ближе к тому, кто побеждает. Были сообщения от источников, что он считал, что Украина – «маленькая» страна, которая не сможет победить россиян. Если Россия и дальше будет терять живую силу, важную для экономики инфраструктуру, то такой подход американский лидер будет иметь именно к Кремлю.

- Сейчас это публичное пренебрежение Трампа к тому, кто проигрывает, кто слабее, будет нарастать. Вообще это стиль Трампа. Каждый раз, когда он откладывает какое-то решение, на самом деле до того момента, когда говорит вернуться к этой теме, ничего не делает, а наблюдает, что происходит. У него есть надежда, что все разойдется, или он определится, кто побеждает, и станет на его сторону, – объяснил он.

Как предположил аналитик, возможно, сейчас Трампа убедили изменить риторику относительно Украины. Сейчас президент Штатов повторяет тезис о том, что у России фактически нет шансов выиграть эту войну, поэтому надо достигать мира. Он требует у Путина прекратить боевые действия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com