«Трамп проявляет публичное пренебрежение к Путину»1
- 26.09.2025, 17:42
- 1,328
Аналитик указал на интересный процесс.
Дональд Трамп внимательно следит за тем, как развивается война в Украине.
Президент США всегда стремится быть ближе к тому, кто побеждает, поэтому его публичное пренебрежение к Путину будет расти. Такое мнение в эфире «24 Канала» озвучил председатель аналитически-адвокационной организации «Центр совместных действий» Олег Рыбачук.
Олег Рыбачук отметил, что Трамп всегда хочет быть ближе к тому, кто побеждает. Были сообщения от источников, что он считал, что Украина – «маленькая» страна, которая не сможет победить россиян. Если Россия и дальше будет терять живую силу, важную для экономики инфраструктуру, то такой подход американский лидер будет иметь именно к Кремлю.
- Сейчас это публичное пренебрежение Трампа к тому, кто проигрывает, кто слабее, будет нарастать. Вообще это стиль Трампа. Каждый раз, когда он откладывает какое-то решение, на самом деле до того момента, когда говорит вернуться к этой теме, ничего не делает, а наблюдает, что происходит. У него есть надежда, что все разойдется, или он определится, кто побеждает, и станет на его сторону, – объяснил он.
Как предположил аналитик, возможно, сейчас Трампа убедили изменить риторику относительно Украины. Сейчас президент Штатов повторяет тезис о том, что у России фактически нет шансов выиграть эту войну, поэтому надо достигать мира. Он требует у Путина прекратить боевые действия.