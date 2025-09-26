Рыбак на Минском море поймал два огромных сома 26.09.2025, 17:53

Иллюстративное фото

Один весил 70 килограмм, другой — чуть меньше.

Рыбалка на Минском море для жителя Орши Николая Китаева закончилась серьезным уловом. Мужчина поймал две солидные рыбины общим весом порядка 140 кг. Как рассказал рыбак Onlíner, он никогда прежде таких крупных сомов не видел.

На Минское море (Заславское водохранилище) Николай поехал рыбачить в конце августа. Его целью был сом: летом на другую рыбу он не охотится.

— У меня был выходной, и я решил съездить на рыбалку. Первого поймал в 19:30. Воевал с ним до наступления темноты около часа. Он был огромный, хапнул меня за руку так, что аж дрожь по телу пробежала. Подумал, мало ли назад в воду потянет, но все обошлось, — рассказывает Николай. — Потом я переночевал у отца в Минске и часиков в шесть утра вновь приехал на Минское море. Рядом на водоеме уже было порядка восьми лодок, с которых ловили на квок [колотушка, которая производит бульканье при ударе по воде. Сом ощущает удар, покидает яму и двигается к месту, где происходит щелчок. — Прим.]. Поклевка произошла около восьми часов. Сил бороться с ним практически не осталось: накануне руки очень сильно «забились». Пришлось использовать навыки борьбы. Я руками и за счет собственного веса повалил его в лодку и еще дополнительно помогал себе ногами. Все действительно напоминало борьбу.

По словам рыбака, вес первого составил 70,5 кг, второго — 69,5 кг. Длина каждого составила 220 и 225 сантиметров. Одного Николай отпустил, а второго забрал с собой. Он признается, что такого улова не ожидал. Тем более Минское море — водохранилище, а сомы любят проточную воду.

— Не думал, что смогу поймать такую большую рыбу. Но, как видим, такая рыба там проживает. Предположу, что этим сомам по 22—23 года. До основания водохранилища здесь протекала река Свислочь, в которой были сомы. Думаю, есть здесь рыба и крупнее, — считает рыбак.

Его прежний рекорд по сому — 52 килограмма, а буквально на днях, уже после удачной вылазки на Минское море, он поймал рядом с Оршей 54-килограммового сома.

Николай Китаев — известный в Орше футболист. Рыбалкой увлекается с детства. Практически всю свою футбольную карьеру он провел в родном городе, а в прошлом году стал главным тренером местной команды, выступающей в Д2 чемпионата Беларуси. Правда, результаты в этом году не очень: коллектив занимает 16-е место из 18 участников первой лиги. «Чтоб еще команда так в футбол играла!» — под постом в Instagram, посвященном улову, написал один из игроков ФК «Орша».

Николай считает рыбалку отдушиной и рыбачит преимущественно по выходным в свободное от футбола время.

