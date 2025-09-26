закрыть
26 сентября 2025, пятница, 19:04
Военные бригады «Хартия» эвакуировали с «нуля» кота наземным роботизированным комплексом

  • 26.09.2025, 18:14
  • 1,330
Военные бригады «Хартия» эвакуировали с «нуля» кота наземным роботизированным комплексом
Кот Прапор
Фото: "Хартія"

Видео.

Военные бригады «Хартия» наземным роботизированным комплексом эвакуировали котика «Прапора»: животное провело несколько месяцев «на нуле», где его спасли наши бойцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, спасение прошло успешно: блиндажный любимец уже освоился в безопасном месте и познакомился с новыми побратимами, - рассказывает хартиец «Жук».

«Они люди с большим сердцем, им стало жалко кота, и теперь у нас такая необычная операция, «спасти рядового Прапора».

НРК выполняют миссии различной направленности: от доставки провизии и боеприпасов на позиции до эвакуации раненых, разминирования и даже огневой поддержки из автоматических турелей.

