Военные бригады «Хартия» эвакуировали с «нуля» кота наземным роботизированным комплексом 26.09.2025, 18:14

1,330

Кот Прапор

Фото: "Хартія"

Видео.

Военные бригады «Хартия» наземным роботизированным комплексом эвакуировали котика «Прапора»: животное провело несколько месяцев «на нуле», где его спасли наши бойцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, спасение прошло успешно: блиндажный любимец уже освоился в безопасном месте и познакомился с новыми побратимами, - рассказывает хартиец «Жук».

«Они люди с большим сердцем, им стало жалко кота, и теперь у нас такая необычная операция, «спасти рядового Прапора».

НРК выполняют миссии различной направленности: от доставки провизии и боеприпасов на позиции до эвакуации раненых, разминирования и даже огневой поддержки из автоматических турелей.

