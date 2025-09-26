«Для чего стоит эта вышка?» 2 26.09.2025, 18:26

Жительница деревни возмутилась работой мобильной связи.

Жительница Ганцевичского района Надежда столкнулась с проблемой в работе мобильного интернета. Женщина пользуется услугами двух операторов, но оба плохо ловят сеть, хотя вышка сотовой связи находится всего в километре от ее дома. Своей проблемой она поделилась в TikTok, пишет «Зеркало».

Автор видео показала вышку сотовой связи, которая стоит неподалеку от ее дома.

— Не знаю, какого оператора — МТС или А1, или она должна ловить любую сеть. Понятия не имею, я в этом не разбираюсь. Факт в том, что она есть неподалеку от меня. Расстояние примерно километр, — рассказывает женщина.

Надежда пользуется услугами двух операторов — А1 и МТС. Но в последнее время, по ее словам, интернет стал плохо работать. Сначала женщина думала, что проблема в телефоне, хотя он у нее новый и недешевый.

— Я переключала передачу данных то с одного оператора на другой — та же беда. Мобильным интернетом невозможно воспользоваться, — констатирует автор видео.

Пообщавшись с соседями, героиня выяснила, что она не одна столкнулась с такой ситуацией.

— Оказывается, даже вот и мои соседи жалуются, такая же проблема у всех. Вот мне интересно, для чего там стоит эта вышка в километре от нас, и при этом не работает интернет, — недоумевает женщина.

По ее словам, получается, что услуга не предоставляется в полном объеме, а деньги списываются исправно.

В комментариях под видео пользователи из разных регионов жалуются на похожие проблемы с мобильным интернетом:

«В 300 метрах от меня вышки стоят, интернет виснет и пропадает»

«В Столбцовском районе во многих деревнях интернет на 90%, а связь на 70% не работают. С банковскими картами в магазин лучше не ходить».

«У нас в деревне в Крупском районе только на чердаке ловит, и то».

Впрочем, есть и те, кто доволен качеством связи. «Я на МТС уже года три, качественней связи у меня еще не было», — отмечает один из пользователей.

Почему так много жалоб на связь

Раньше и другие пользователи TikTok жаловались на проблемы со связью. Инженер одной из компаний — поставщиков оборудования для сетей беларусских мобильных операторов объяснял изданию Devby, что у этого две основных причины.

Первая — постоянный, системный рост нагрузки, связанной с беспроводной передачей данных. Говоря по-простому, и голосовая связь, и передача данных в существующих в Беларуси сетях 3G/4G делят один и тот же радиоресурс. Это ресурс ограничен, и чем больше каждый абонент будет потреблять трафик, тем меньше его будет оставаться в доступе.

Вторая причина — это существенные сложности (если не сказать невозможность) поставки оборудования сотовой связи в Беларусь в связи с санкциями. Ни один из четырех ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования не может без существенных для себя последствий поставить новое оборудование в нашу страну.

Что делать, если есть проблемы со связью

Тем, кто столкнулся с регулярными трудностями в работе связи, в МТС рекомендуют обратиться в контактный центр и оставить заявку на техническую проверку.

«При анализе ситуации специалисты дополнительно учитывают влияние целого ряда факторов: локальные особенности рельефа, характер застройки, возможные помехи внутри зданий и в других зонах ограниченного проникновения радиоволн, параметры используемого оборудования, — перечислил оператор, но добавил, что есть и другие варианты решения проблемы. — Абоненты могут воспользоваться услугой „Домовой 4G“, в рамках которой специалисты смонтируют и настроят роутер с подключенной внешней антенной или компактным устройством для самостоятельного усиления сигнала 3G/4G в помещении — репитером Nextivity Cel Fi Connect C41, который можно приобрести в МТС».

Получить скидку за плохой сигнал нельзя. В МТС поясняли, что по закону услуги электросвязи предоставляют на одинаковых условиях обслуживания и оплаты для всех абонентов. Однако при возникновении неисправности сети компания производит перерасчет.

