Глава МИД Германии: У России нет ни единого шанса победить НАТО 26.09.2025, 19:12

Иоганн Вадефуль

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Альянс готов защищать свою территорию от любого российского вторжения.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО готов защищать свою территорию от любого российского вторжения, одновременно добавив, что Альянс не имеет желания эскалации конфликта с РФ.

Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства сказал в интервью Bloomberg.

.

Предупреждение главы немецкой дипломатии является последним знаком разочарования Европы тем, что он назвал попыткой хозяина Кремля Владимира Путина испытать обороноспособность НАТО.

«Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку. Поэтому мы готовы защищать нашу территорию. И Россия должна знать, что у нее не будет никакого шанса победить нас», – подчеркнул Вадефуль.

Он также повторил предупреждение Германии и ее союзников о том, что Россия может быть в состоянии напасть на территорию НАТО до конца десятилетия.

Он упомянул о резком увеличении военных расходов, которое правящая коалиция канцлера Фридриха Мерца начала в рамках обещания превратить вооруженные силы Германии в самую сильную армию в Европе.

