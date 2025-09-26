ВСУ расширили зону контроля под Добропольем 26.09.2025, 20:43

Во время Добропольской операции россияне потеряли почти три тысячи солдат.

С начала Добропольской контрнаступательной операции в Донецкой области уже освобождено 168,8 кв. км территории и еще 187,7 кв. км очищено от российских диверсионных групп. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в tlegram после совещания с военными в пятницу, 26 сентября.

По словам президента, он пообщался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым, министром обороны Денисом Шмыгалем и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой.

«Были доклады по фронту – ключевых направлений, а также ситуации на границе. Особое внимание – Добропольской контрнаступательной операции. По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² (всего 356,5 км² – ред.) очищено от российских диверсионных групп. Общие потери россиян только в пределах этой нашей операции уже почти 3 тыс. человек, и большинство – это безвозвратные потери», – написал Зеленский.

По его словам, продолжается пополнение обменного фонда для Украины.

Кроме того, были доклады по ситуации в Купянске и на прилегающих территориях.

«Детально обсудили ход наших действий в целом на Харьковщине и Донетчине», – добавил президент Украины.

Зеленский дал соответствующие поручения Минобороны и дипломатам по итогам своих встреч и договоренностей в Нью-Йорке в эти дни.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com