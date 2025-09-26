ВСУ расширили зону контроля под Добропольем
- 26.09.2025, 20:43
Во время Добропольской операции россияне потеряли почти три тысячи солдат.
С начала Добропольской контрнаступательной операции в Донецкой области уже освобождено 168,8 кв. км территории и еще 187,7 кв. км очищено от российских диверсионных групп. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в tlegram после совещания с военными в пятницу, 26 сентября.
По словам президента, он пообщался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым, министром обороны Денисом Шмыгалем и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой.
«Были доклады по фронту – ключевых направлений, а также ситуации на границе. Особое внимание – Добропольской контрнаступательной операции. По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² (всего 356,5 км² – ред.) очищено от российских диверсионных групп. Общие потери россиян только в пределах этой нашей операции уже почти 3 тыс. человек, и большинство – это безвозвратные потери», – написал Зеленский.
По его словам, продолжается пополнение обменного фонда для Украины.
Кроме того, были доклады по ситуации в Купянске и на прилегающих территориях.
«Детально обсудили ход наших действий в целом на Харьковщине и Донетчине», – добавил президент Украины.
Зеленский дал соответствующие поручения Минобороны и дипломатам по итогам своих встреч и договоренностей в Нью-Йорке в эти дни.