Парламент Хорватии проголосовал против признания Палестины
- 26.09.2025, 21:06
Подробности.
Парламент Хорватии в пятницу, 26 сентября, отклонил предложение о признании палестинской государственности.
Об этом сообщает телеканал N1.
За признание Палестинского государства проголосовало 44 депутата, четверо воздержались и 73 высказались «против».
Голосование стало ответом на предложение некоторых депутатов, которые сослались на «гуманитарную катастрофу, происходящую в секторе Газа».
Президент Хорватии Зоран Миланович в понедельник на Генасмблее в Нью-Йорке также призвал признать Палестинское государство.
«Условия для признания Палестинского государства еще не выполнены, поскольку необходимо прекратить конфликты и освободить всех заложников», – заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман в ответ на заявление президента.
Как известно, в последние дни ряд государств, в том числе Франция, объявили о признании Палестинского государства.