Парламент Хорватии проголосовал против признания Палестины 26.09.2025, 21:06

Подробности.

Парламент Хорватии в пятницу, 26 сентября, отклонил предложение о признании палестинской государственности.

Об этом сообщает телеканал N1.

За признание Палестинского государства проголосовало 44 депутата, четверо воздержались и 73 высказались «против».

Голосование стало ответом на предложение некоторых депутатов, которые сослались на «гуманитарную катастрофу, происходящую в секторе Газа».

Президент Хорватии Зоран Миланович в понедельник на Генасмблее в Нью-Йорке также призвал признать Палестинское государство.

«Условия для признания Палестинского государства еще не выполнены, поскольку необходимо прекратить конфликты и освободить всех заложников», – заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман в ответ на заявление президента.

Как известно, в последние дни ряд государств, в том числе Франция, объявили о признании Палестинского государства.

