26 сентября 2025, пятница
Видеохит: тучный кот сбежал от хозяина в первый класс самолета

4
  • 26.09.2025, 21:38
  • 1,668
Видеохит: тучный кот сбежал от хозяина в первый класс самолета

Сам хозяин кота путешествовал в эконом-классе.

Тучный кот сбежал от хозяина в самолете Delta Air Lines во время полета и попал на видео. Ролик распространился в соцсетях, на что обратило внимание издание PYOK.

Уточняется, что самолет выполнял ночной рейс из Лас-Вегаса в Атланту. Один из пассажиров путешествовал со своим котом в эконом-классе, однако животное сбежало и спряталось под креслами в первом классе. На кадрах видно, как стюардессы пытаются выманить питомца, но тот упорно их игнорирует.

Вскоре кота все-таки вернули хозяину.

@nalah_symone #airplanemode #furbaby #catsoftiktok #deltaairlines ♬ original sound - Soft Life CEO ❌

