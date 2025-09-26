Видеохит: тучный кот сбежал от хозяина в первый класс самолета

Видеохит: тучный кот сбежал от хозяина в первый класс самолета4
- 26.09.2025, 21:38
- 1,668
Сам хозяин кота путешествовал в эконом-классе.
Тучный кот сбежал от хозяина в самолете Delta Air Lines во время полета и попал на видео. Ролик распространился в соцсетях, на что обратило внимание издание PYOK.
Уточняется, что самолет выполнял ночной рейс из Лас-Вегаса в Атланту. Один из пассажиров путешествовал со своим котом в эконом-классе, однако животное сбежало и спряталось под креслами в первом классе. На кадрах видно, как стюардессы пытаются выманить питомца, но тот упорно их игнорирует.
Вскоре кота все-таки вернули хозяину.
@nalah_symone #airplanemode #furbaby #catsoftiktok #deltaairlines ♬ original sound - Soft Life CEO ❌